Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को लगातार 8वीं बार बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश करने से पहले जब वो अपने घर से निकली तो सबकी नजरें उनकी साड़ी पर टिक गई। दरअसल वित्त मंत्री ने जो ख़ास साड़ी पहनी थी उसपर मधुबनी आर्ट था। बजट के मौके पर मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर उन्होंने इस कला और बिहार के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया है। साथ ही इस कला को प्रमोट किया है।

#WATCH | #UnionBudget2025 | Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Parliament. She will present the Union Budget shortly. pic.twitter.com/sWh7HcQgnR

— ANI (@ANI) February 1, 2025