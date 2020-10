Haryana Ballabhgarh Girl Murder Case हरियाणा के बल्लभगढ़ में कॉलेज से निकल रही छात्रा का बदमाशों ने अपहरण करने की कोशिश की और नाकाम रहने पर उसे गोली मारकर फरार हो गए. मृतक लड़की का नाम निकिता तोमर है और उसे गोली मारने वाले आरोपी का नाम तौसीफ है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक निकिता के परिवार वालों का कहना है कि आरोपी उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करना चाहता था लेकिन सफल नहीं होने पर पहले उसने निकिता का अपहरण करने की कोशिश की और ऐसा ना कर पाने पर गोली मारकर हत्या कर दी.

निकिता के परिजनों का सरकार और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है. परिवार का कहना है कि साल 2018 में भी उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी कि आरोपी उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करा उससे शादी करने का दवाब बना रहा है लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया. निकिता के घरवाले अब धरने पर बैठ गए हैं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मंगलवार को निकिता के घरवालों और परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार कर लिया है.

CCTV footage shows a girl named Nikita Tomar being shot dead by an assailant (Taufeeq) outside her college in Ballabgarh, Faridabad. Shooter and associate flees in car. Police have arrested Taufeeq. pic.twitter.com/idOPIDZfDo

