नई दिल्ली. Pakistani terrorist killed एलओसी के भींबर-गली में सेना ने एक आतंकी को ढेर किया है. दरअसल यह आतंकी पाकिस्तान बॉर्डर को पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिह कर रहा था. सेना ने इस आतंकी के पास से हथियार भी बरामद किए है. जम्मू कश्मीर स्थित रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनन्द ने बताया कि सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है, सेना के जवानो ने सतर्कता दिखते हुए इस आतंकी को घुसपैठ कर से रोका हैं.

J&K: A Pak terrorist was eliminated as Army foiled an infiltration bid in Rajouri's Bhimber Gali last night. Weapon and ammunition were recovered. The operation is in progress: White Knight Corps

— ANI (@ANI) November 26, 2021