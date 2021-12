हिमाचल-प्रदेश. OMICRON entry in himanchal pradesh हिमाचल-प्रदेश में कोरोना के नए वैरिएंट का पहला मामला सामने आया है. संक्रमित पाया गया मरीज बीते 18 दिसंबर को कनाडा से वापस लौटा था. कनाडा से वापस लौटने के बाद सख्श का दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया गया था, जिसमें उस व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी. इस सख्श के साथ-साथ अन्य 3 लोगों की भी जांच की गई थी, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए थे. इसके बाद सभी के सैंपल जीनोम सिक्‍वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें एक सख्श की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई है.

Himachal Pradesh reports first case of #Omicron. The person had returned from Canada on December 18. The patient's latest RTPCR is negative and her three close contacts have also tested negative: State Health Department

