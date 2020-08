नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET और संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE को टलवाने के लिए अब कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल साथ आ गए हैं और इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को पूरी तरह तैयार हैं. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जेईई-नीट परीक्षाओं को टालने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अब धीरे-धीरे बाकी राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को लेकर लामबंद हो रहे हैं. माना जा रहा है कि देशभर के कई लाख छात्र इस मुहिम से जुड़ने वाले हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नीट और जेईई की परीक्षा की तारीखों का एलान हो चुका है साथ ही परीक्षा से संबंधित दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी जबकि नीट परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी.

NEET और JEE परीक्षा रुकवाने के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है. इस मामले को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉल पर अहम बैठक बुलाई है.

This will be my request to all state govts, let us do it together, let us go to Supreme Court & postpone the exam for the time being until and unless the situation allows students to sit for exam (JEE/NEET): West Bengal CM at Sonia Gandhi's virtual meet with CMs of 7 states. pic.twitter.com/uvBfsg1Eeu

