नई दिल्ली. ITV न्यूज नेटवर्क की ENBA अवॉर्ड समारोह में एक अलग ही पहचान देखी गई. ITV नेटवर्क के इंग्लिश न्यूज चैनल न्यूज एक्स(NEWS X), हिंदी न्यूज चैनल- इंडिया न्यूज(INDIA NEWS), रीजनल चैनल(REGIONAL CHANNEL) में इंडिया न्यूज हरियाणा और इंडिया न्यूज राजस्थान को अलग-अलग कैटेगरी में सम्मान से नवाजा गया.

इंग्लिश न्यूज चैनल न्यूज एक्स को इंटरनेशनली बेस्ट न्यूज इंग्लिश कैटेगरी(Internationally Best news English category ) में फ्री तिब्बत कैंपेन:इंडिया विद तिब्बत(free Tibet campaign:India with Tibet) के लिए अवॉर्ड से सम्मानित किया गया . बता दें न्यूज एक्स को कुल मिलाकर 9 अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

न्यूज एक्स अवॉर्ड सम्मान

2. Best coverage on social issues: पर बनी रोहिंग्या डॉक्यूमेंट्री के लिए सम्मानित किया गया

3. Best show identity award: MAGNA INDICA के लिए सम्मानित

4. Best International programme: AYODHYA TO AYUTTHYA

5.Young Professional of the year award: Gauri Kundaliya

6.Best coverage of Technology: TECH & YOU

7.Best coverage of Entertainment: EDM

8. Best coverage of food and beverages: URBAN HUSTLE

9.Best coverage of Gadget: TECH & YOU

तो वहीं हिंदी न्यूज चैनल को हिंदी न्यूज कैटेगरी में बेस्ट नेशनल न्यूज चैनल के खिताब से नवाजा गया इंडिया न्यूज के प्रोग्राम ‘आंख कान खोल के’ लिए एंकर रोहित पुनेठा को अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया.

बता दें आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा को चार कैटेगरी में अवॉर्ड मिले हैं. जिसमें सबसे अहम पूरे उत्तर भारत क्षेत्र में बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए गोल्डन अवॉर्ड से नवाजा गया. इंडिया न्यूज राजस्थान को वेस्टर्न इंडिया में बेस्ट डेप्थ सीरिज(best depth siries) के लिए सम्मान मिला है. ITV नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी के लिए सम्मानित किया गया.

आपके चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा को किस क्षेत्र में मिले अवॉर्ड ?

1. Best campaigh for social cause(Northern region/southern region/western region/eastern region) Region- हिंदी: CORONA VIRUS SAPATH- GOLDEN AWARD

2.Best coverage on Travel sector (सूरजकुंड के रंग) : GOLDEN AWARD TO SONAL DAHIYA (ANCOR)

3.Best in deapth sireis for regional channel or programme out of the box(Northern region/southern region/western region/eastern region) Region- हिंदी – Corrona Virus Updates : SILVER AWARD

4. Best news coverage: Northern Region-हिंदी SILVER AWARD

खिताबों की हिंदी में विस्तरित जानकारी

खिताबों के कुंभ में इंडिया न्यूज हरियाणा ने भी बड़े-बड़े दिग्गजों के बीच अपनी मौजूदगी को बुलंद रखा. बता दें इंडिया न्यूज हरियाणा ने कुल मिलाकर 4 INBA खिताब हासिल किए हैं, जिनमें दो गोल्डन और दो सिल्वर अवॉर्ड हैं. उत्तर भारत में मानसून, सफाई व्यवस्था और अस्पताल के मुद्दे पर बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए सिल्वर अवॉर्ड (northern coverage) का खिताब आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा को मिला. इंडिया न्यूज हरियाणा को बेस्ट कवरेज ऑन ट्रैवल कैटेगरी(best coverage on travel category) में सूरजकुंड मेले की विशेष कवरेज के लिए गोल्डन खिताब से नवाजा गया.



इंडिया न्यूज हरियाणा की एंकर सोनल दहिया को किया गया सम्मानित

अवॉर्ड में इंडिया न्यूज हरियाणा जलवा बरकरार रहा. अवॉर्ड की बेस्ट कवरेज ऑन ट्रैवल कैटेगरी में इंडिया न्यूज हरियाणा की एंकर सोलन दहिया को सम्मानित किया गया. इस कैटेगरी में इंडिया न्यूज हरियाणा की सूरजकुंड मेले की विशेष कवरेज में प्रथम स्थान पर आने के लिए एंकर सोनल दहिया को प्रथम बेस्ट कवरेज ऑन ट्रैवल के लिए गोल्डन अवॉर्ड मिला.

इंडिया न्यूज हरियाणा को कोरोना की कवरेज के लिए बेस्ट इन डेप्थ सीरीज फॉर रीजनल (best in deapth siries for regional) के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा को गोल्डन अवॉर्ड से नवाजा गया. मिला. साथ ही प्रदेश के लोगों को सोशल अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाने की स्पेशल कैटेगरी का खिताब, बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल काउज(best campaign for socisl couch) के लिए सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

जहां कोरोना को लेकर पूरा देश और मीडिया अपनी कवरेज में जुटा था, वहीं इंडिया न्यूज हरियाणा आपको लगातार सावधान करता रहा. हम अपने दर्शकों से अब भी अपील करते हैं, कोरोना को लेकर बताई जा रही सावधानियों का पालन करें. गाइडलाइन को फॉलो करें, पूरा ITV नेटवर्क अपने दर्शकों के प्यार-सम्मान के लिए आभार व्यक्त करता है. दर्शकों का ये प्यार और भरोसा ऐसे ही बना रहे. इंडिया न्यूज हरियाणा अपने दर्शकों के प्यार और भरोसे पर हमेशा खरा उतरा है. जनसरोकार के मुद्दों को हमने सबसे पहले रखा है. हम आपकी आवाज यूं ही बनते रहेंगे आपके भरोसे के लिए शुक्रिया हरियाणा.

