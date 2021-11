मुंबई. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नवाब मालिक ( Nawab malik vs Devendra fadnavis ) के बीच का विवाद बढ़ते ही जा रहा है. इस मामले में अब देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने नवाब मालिक को कानूनी नोटिस भेजा है. उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है.

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता नवाब मालिक के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस मामले में अब देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने नवाब मालिक को कानूनी नोटिस भेजा है, ट्विटर पर इसकी जानकारी देते अमृता ने लिखा, ‘नवाब मलिक ने कई भ्रमित करने वाले, आपत्तिजनक और गंदे ट्वीट किए, जिसमें कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं. यहां मानहानि का नोटिस है, जिसमें आईपीसी के कुछ प्रावधानों के तहत आपराधिक जांच शामिल है. या तो वे 48 घंटों में इन ट्वीट्स को बिना शर्त डिलीट करें या फिर एक्शन के लिए तैयार रहें.’

Mr. @nawabmalikncp shared series of defamatory, misleading and maligning tweets including some pictures!

Here is Notice of Defamation including criminal proceedings under various Sections of IPC.

Either delete tweets in 48 hours with unconditional public apology or face action ! pic.twitter.com/nNPYQ7O9FK

