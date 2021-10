नई दिल्ली. Nawab Malik releases ‘Nikahnama of Sameer Wankhede- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने वानखेड़े की दो शादियों पर निशाना साधते हुए धर्म परिवर्तन को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान सौंपने के बाद बाबासाहेब अंबेडकर ने एक वाक्य कहा था कि जाति व्यवस्था से पीड़ित होने के बाद भी मैं जाति व्यवस्था में पैदा हुआ हूं। मैं हूं, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। इसके बाद लोगों को लगा कि बाबासाहेब धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 जनवरी 1950 को एक प्रस्तुतिकरण आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि केवल वे दलित जो हिंदू होंगे उन्हें अनुसूचित जाति का पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद कई संशोधन किए गए।

अगर ईसाई और मुसलमान धर्मांतरण करते हैं, तो जाति समाप्त हो जाती है।

मलिक ने बिना नाम लिए कहा कि कबीर पंथियों ने आंदोलन किया तो उन्हें छूट दी गई, सिख भाइयों ने आंदोलन किया, उन्हें छूट मिली। उसके बाद 1991 में वीपी सिंह के आने के बाद अपनी जाति हिंदू महार लिखने वाले नव-बौद्धों को भी इसमें छूट मिली। लेकिन आज भी देश में ईसाई और मुस्लिम धर्म परिवर्तन करते हैं, उनकी जाति समाप्त हो जाती है, यह देश के कानून में एक प्रावधान है।

इससे पहले सोमवार को नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र ट्वीट कर कहा था कि फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू होता है. उसका नाम जन्म प्रमाण पत्र में समीर वानखेड़े दाऊद के रूप में लिखा है। इसके जवाब में समीर वानखेड़े ने कहा था कि ट्विटर जैसी सार्वजनिक जगह पर मुझसे और परिवार से जुड़ी बातें शेयर कर मेरी निजता में खलल डाला जा रहा है, जो खतरनाक बात है.

दरअसल समीर वानखेड़े ने कहा कि उनके पिता ज्ञानदेव केचुरुजी वानखेड़े हिंदू हैं। वह 2007 में राज्य आबकारी विभाग से वरिष्ठ निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। हिंदू पिता ने मुस्लिम जाहेदा से शादी की। समीर के अनुसार, मैं एक धर्मनिरपेक्ष, द्विधार्मिक और समग्र परिवार से ताल्लुक रखता हूं। समीर वानखेड़े ने कहा कि मैंने डॉ शबाना कुरैशी से साल 2006 में शादी की थी। बाद में हम दोनों का तलाक हो गया। साल 2017 में उन्होंने मराठी फिल्म एक्ट्रेस क्रांति रेडकर से शादी की। उसके दो बच्चे भी हैं।

I want to make it clear that the issue i am exposing of Sameer Dawood Wankhede is not about his religion.

I want to bring to light the fraudulent means by which he has obtained a caste certificate to get an IRS job and has deprived a deserving Scheduled Caste person of his future

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 27, 2021