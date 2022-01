नई दिल्ली . RRB-NTPC आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर बिहार में आज लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है. आज गुसाए छात्रों ने बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रैन को आग के हवाले कर दिया और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. लगातार तीसरे दिन चल रहे प्रदर्शन के चलते रेल मंत्री अस्विनी वैष्णव ने आज प्रेस कांफ्रेंस की और छात्रों को बड़े ही भावुक शब्दो में समझाने की कोशिश की.

रेल मंत्री ने कहा कि’ भारतीय रेल आप सभी लोगों की ही सम्पति है और इसे नुकसान पहुंचना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि जांच में परीक्षा पर कोई शिकायत नहीं मिली है. छात्रों के सभी बिन्दुओ को हमने ध्यान से समझा है और इसपर हम जांच कर रहे है. रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे के पास 1 लाख 40 हजार वैकन्सी ही है, जबकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया हुआ है. उन्होंने कहा कि ये मुद्दा छात्र और देश से जुड़ा हुआ है इसलिए इस मामले को सवेंदशीलता से लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे है.

Students can submit their grievances before the committee till February 16. The committee will examine the grievances and submit its recommendations before March 4: Railway Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/FFTcwlxIvD

