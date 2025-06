‘वो अपनी गर्दनें कटवा देंगे लेकिन…’ ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक से आग बबूला हुए फारूक अब्दुल्ला, Trump पर लगा दिया बड़ा आरोप

Farooq Abdullah On Israel Iran War : ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक को लेकर भारत के कई दिग्गज राजनेताओं ने इसको लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का नाम शामिल है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि, अगर उन्हें (US) लगता है कि ईरान हथियार छोड़ देगा, तो वे गलतफहमी में हैं। ईरान करबला को याद रखता है और यह समझता है कि यह दूसरा करबला है। वो अपनी गर्दनें कटवा देंगे, लेकिन गर्दनें झुकाएंगे नहीं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ने आगे कहा कि, वो वहां (ईरान में) एक शासन परिवर्तन चाहते हैं. क्या शासन परिवर्तन के बाद चीजें बेहतर होंगी? अमेरिका और इजरायल का लंबे समय से यह मानना ​​है कि वे ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ईरान अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ देगा, तो वे गलतफहमी में हैं।

इजरायल और अमेरिकी हमलों को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान पर हमला हुआ, लेकिन दुनिया के सभी मुस्लिम देशों ने चुप्पी साध रखी है। वे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मैं इससे निराश हूं। आज ईरान की ऐसी हालत है, कल दूसरे देशों की भी हो सकती है। अमेरिका किसी भी देश को तबाह कर सकता है। अगर मुस्लिम देश आज नहीं जागे तो उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए।

#WATCH | Srinagar | “…If they think that Iran will abandon its ambition, they are in a misconception. Iran remembers Karbala, and it thinks that it is the second Karbala. They will get their necks chopped off, but they won’t bow down,” says National Conference chief Farooq… pic.twitter.com/TY3THoR8yi

— ANI (@ANI) June 22, 2025