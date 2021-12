नई दिल्ली. NASA Future Moon Mission-भारतीय मूल के अनिल मेनन, अमेरिकी वायु सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल और स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन, को नासा द्वारा उन 10 नए अंतरिक्ष यात्रियों में चुना गया है जो किसी दिन चंद्रमा पर उड़ान भर सकते हैं। मिनियापोलिस, मिनेसोटा में जन्मे और पले-बढ़े मेनन ने ‘डेमो-2’ मिशन के दौरान एलोन मस्क द्वारा संचालित स्पेसएक्स के पहले इंसानों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में मदद की और भविष्य के मिशनों के दौरान मानव प्रणाली का समर्थन करने के लिए एक चिकित्सा संगठन का निर्माण किया।

उन्होंने पोलियो टीकाकरण का अध्ययन और समर्थन करने के लिए रोटरी एंबेसडर स्कॉलर के रूप में भारत में एक वर्ष भी बिताया। इससे पहले, उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में ले जाने वाले विभिन्न अभियानों के लिए चालक दल के उड़ान सर्जन के रूप में नासा की सेवा की। मेनन एक सक्रिय रूप से अभ्यास करने वाले आपातकालीन चिकित्सक हैं, जिन्होंने जंगल और एयरोस्पेस चिकित्सा में फेलोशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

