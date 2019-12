नई दिल्ली. लोकसभा में भाजपा की प्रचंज जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजयी ट्वीट साल 2019 का सबसे ज्यादा रिट्वीट और पसंद करने वाला ट्वीट बन गया. ट्विटर ने इस ट्वीट को भारत का गोल्डन ट्वीट बताते हुए यहा जानकारी लोगों से साझा की. चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा था ”

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत. ”

खेल की दुनिया में विराट कोहली का एक ट्वीट साल 2019 में दुनिया में सबसे ज्यादा रिट्वीट किया जाने वाला ट्वीट बना जो उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर किया था. दरअसल कोहली ने धोनी के जन्मदिन पर शानदार मैसेज के साथ एक फोटो शेयर की थी जो हर किसी क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू गई.

वहीं अगर हैशटैग की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा #LOKSABHAELECTIONS2019 का ट्वीट्स में इस्तेमाल हुआ. इसके बाद हैशटैग चंद्रयान 2, हैशटैग सीडब्लूसी19, हैशटैग पुलवामा और हैशटैग आर्टिकल 270 सबसे ज्यादा ट्वीट किए जाने वाले हैशटैग बने.

