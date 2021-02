नई दिल्ली: एक जमाना था जब लड़कियां अपनी शादी की चर्चा सुनते ही रोने या डरने लगती थी कि पता नहीं किस घर जाना होगा? लोग कैसे होंगे और उसके साथ जाने कैसा व्यवहार करेंगे. जिसके साथ शादी होने वाली है उसका बिहेवियर कैसा होगा? ससुराल का माहौल कैसा होगा? इस तरह की कई आशंकाओं के साथ लड़की काफी डरी सहमी शादी करती थी. लेकिन अब वो डरने या शर्माने वाला फैशन नहीं रहा. आजकल की लड़कियां ‘कूल’ हो गई हैं जो काला चश्मा पहनकर मेरे सईंयां सूपरस्टार टाइप के गाने पर डांस करते हुए स्टेज पर जाती है.

इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन ऐसा करते हुए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, खास तौर पर तब जब आप सार्वजनिक जगहों पर हों. यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शादी के दौरान लड़की ओपन रूफ की कार में खड़ी होकर काला चश्मा पहने नाचती हुई जा रही थी कि सामने से तेज रफ्तार गाड़ी ने बारातियों को टक्कर मारी. इस हादसे में एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई और बाराती घायल बताए जा रहे हैं. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पूरी घटना कैद हो गई है. गनीमत ये रही कि चश्मी पहनकर नाच रही दुल्हन बाल-बाल बच गई.

ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि शादी के सीजन में लोग सड़क पर आकर नाचने लगते हैं, बम-पटाखे जलाने लगते हैं जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लोग बिलकुल भूल ही जाते हैं कि ये सड़क नाचने के लिए नहीं बल्कि आने जाने वाले लोगों के लिए है. इस बारे में प्रशासन भी कुछ नहीं बोलता ये सोचकर की क्यों रंग में भंग डाला जाए, थोड़ी देर की बात है फिर तो रोड़ खाली हो ही जाएगा लेकिन इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है कि शादी के दिन सड़क पर नाचने की जगह शादी स्थल पर जाकर खुशियां मनाएं तो बेहतर होगा.

Bride dancing in open sun-roofed car in UP's Muzaffarnagar has a narrow escape after a speeding vehicle crushes other baratis on road leaving one dead, several injured @Uppolice @timesofindia pic.twitter.com/TaDOeBHsFb

— Sandeep Rai (@RaiSandeepTOI) February 17, 2021