नई दिल्ली. 26/11 Mumbai Attack: आतंक का घर कहा जाने वाला पकिस्तान हिन्दुस्तान से अलग होने के बाद से ही अपनी आतंकी नापाक हरकतों के चलते कुख्यात रहा है. पाक की इन्हीं हरकतों से सहमा साल 2008 था. इसी साल आज के दिन यानि 26 नवम्बर 2008 को देश की माया नगरी और आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई पर पाक ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था. इस दिन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों से मुंबई बम धमाकों और गोलीबारी से दहला उठी थी. जिसके बाद करीब सात घंटे तक देश की आर्थिक राजधानी आतंकियो की बंधक बनी रही. आज एक बार फिर पूरे देश को यह खैफनाक अपन तेरहवीं सालगिरह के रूप में याद आया है. इतिहास वो कला दिन जिसे शायद ही कोई भारतीय कभी भुला पाएगा.

My heartfelt tributes to the martyrs and homage to the victims of the 26/11 #MumbaiTerrorAttacks. The nation will always be grateful for the bravery and sacrifice of the security forces who laid down their lives in the line of duty.

— President of India (@rashtrapatibhvn) November 26, 2021