मुंबई. Mumbai Court issues summons राष्ट्रगान का अपमान करने के मामलें में मुंबई की एक कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ समन जारी किया है और उन्हें 2 मार्च को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए है. दरअसल पिछले दिनों सीएम ममता बनर्जी ने मुंबई के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान को आधा गया था और फिर वे वहां से चली गई थी. जिसके बाद मुंबई की एक मेजिस्ट्रेट अदालत में बीजेपी के नेता ने शिकायत दर्ज करा कर उनके खिलाफ राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी.

#Breaking : Mumbai Court issues summons against West Bengal CM #MamtaBanerjee and directs her to appear on March 2, 2022 on a complaint accusing her of disrespecting the #NationalAnthem. @MamataOfficial pic.twitter.com/KHKj5aCx8p

— Live Law (@LiveLawIndia) February 2, 2022