नई दिल्ली. Mukhtar-abbas-naqvi केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी शुक्रवार को हाजी अली दरगाह पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी के सलामती के लिए दुआ मांगी। वहीँ, इसके बाद उन्होंने पंजाब के सीएम चन्नी समेत कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि परिवार तंत्र गलत तरीके से लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है. पंजाब के मुख्यमंत्री तो मात्र कटपुतली है, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है.

Maharashtra | We prayed for PM Modi's well-being at Haji Ali Dargah. 'Parivaar-tantra' is trying to hijack democracy via criminal conspiracy ¬ criminal negligence. Poor Channi (Punjab CM) is saying whatever is being prompted to him by masterminds: Union Min Mukhtar Abbas Naqvi pic.twitter.com/9VklF5ZqO8

— ANI (@ANI) January 7, 2022