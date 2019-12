Mohan Bhagwat Statement on Cows and Criminals: RSS प्रमुख मोहन भागवत का अपराधियों को सुधारने का अनोखा आइडिया, गाय की देखभाल करने से बदल जाएगी आपराधिक मानसिकता

Mohan Bhagwat Statement on Cows and Criminals, Mohan Bhagwat ne Gaye or Apradhiyon ke liye diya byaan: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपराधियों को सुधारने का अनोखा आइडिया देते हुए कहा है कि गाय की देखभाल करने से आपराधिक मानसिकता बदल जाएगी. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गायों के पालन-पोषण के माध्यम से कैदियों पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि कैदियों की आपराधिक मानसिकता धीरे-धीरे कम हो जाती है. उन्होंने कहा, दुनिया के लिए गाय के गुणों को साबित करने के लिए टिप्पणियों और निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए. उन्होंने आगे खुलासा किया कि जेल अधिकारियों ने उनके साथ अपना अनुभव साझा किया था.