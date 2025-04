PM Modi in Thailand: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय थाईलैंड दौरे पर छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गुरुवार को बैंकॉक पहुंचे। एयरपोर्ट पर थाईलैंड के उप-प्रधानमंत्री प्रसर्ट जंतररुआंगटोंग और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने “मोदी-मोदी” और “वंदे मातरम” के नारों के साथ उनका जोशपूर्ण स्वागत किया।

थाईलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मौजूद भारतीय समुदाय का अभिवादन किया

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets the Indian diaspora as he lands in Bangkok, Thailand, to attend the 6th BIMSTEC Summit. (Source: DD) pic.twitter.com/3nxRertmM5 — ANI (@ANI) April 3, 2025

होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया

#WATCH | PM Modi receives a warm welcome from the Indian diaspora and members of the Indian community as he arrives at the hotel in Bangkok, where he will stay during his Thailand visit. (Source – ANI/DD) pic.twitter.com/GEjtman5uP — ANI (@ANI) April 3, 2025

होटल में पहुंचे और गरबा का आनंद लिया

#WATCH | PM Modi witnesses Garba as he arrives at the hotel in Bangkok, where he will stay during his Thailand visit; PM Modi is in Bangkok to attend the 6th BIMSTEC Summit (Source – ANI/DD) pic.twitter.com/lSSeqpSYkv — ANI (@ANI) April 3, 2025

मोदी ने रामायण के थाई संस्करण, रामकियेन को देखा

#WATCH | Bangkok, Thailand | PM Narendra Modi witnesses the Thai version of the Ramayana, Ramakien. (Source – DD/ANI) pic.twitter.com/ePnxBylJYd — ANI (@ANI) April 3, 2025

पीएम मोदी ने अपनी श्रीलंका यात्रा के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका में रहेंगे। यह यात्रा श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की हाल ही में हुई भारत यात्रा के बाद हो रही है। इस दौरान वे दोनों देशों के बीच बहुआयामी मैत्री संबंधों की समीक्षा करेंगे और नए सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं वहां होने वाली विभिन्न बैठकों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।

यह भी पढ़ें:

वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास, पक्ष में 288 और विपक्ष में पड़े 232 वोट