मोदी जी इन आतंकियों को ऐसा सबक सिखाओं कि…. पहलगाम हमले पर आग-बबूला संजय दत्त की बड़ी मांग

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस कायराना हमले को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। दत्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आतंकियों को सबक सिखाने की मांग की है।

संजय दत्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा है, ‘उन्होंने (आतंकियों) हमारे लोगों को बेरहमी से मारा। इसे माफ नहीं किया जा सकता, इन आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें जवाबी कार्रवाई करनी होगी, मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें वह सजा दी जाए जिसके वे हकदार हैं।

They killed our people in cold blood. This can’t be forgiven, these terrorists need to know we are not staying quiet. We need to retaliate, I request our Prime Minister @narendramodi ji, Home Minister @AmitShah ji and Defence Minister @rajnathsingh ji to give them what they…

