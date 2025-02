नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। उनका अमेरिका दौरा कई मायनों में ख़ास रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें दुनिया का सबसे महान नेता बताया। भारत और अमेरिका के बीच व्यापर और रक्षा क्षेत्र में कई अहम चर्चाएं हुई। इसी बीच पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अडानी मामले में अमेरिकी मीडिया को तगड़ा जवाब दिया। पीएम के बयान पर अब राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

दरअसल पीएम मोदी से अमेरिका में सवाल किया गया कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्होंने गौतम अडानी के केस पर चर्चा की? इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों का संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। मैं हर भारतीय को अपना मानता हूं। व्यक्तिगत मामलों के दो देशों के मुखिया न मिलते हैं और न साथ में बैठकर बात करते हैं। इसके बाद पीएम मोदी मुस्कुरा देते हैं।

