नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ कांग्रेस के दो सांसदों ने बदसलूकी का प्रयास किया. दोनों सांसद डीन कुरियाकोस और टीएन प्रतापन सदन में स्मृति ईरानी की ओर बढ़ गए. बीजेपी ने इसे महिला सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करार देते हुए दोनों सांसदों को सस्पेंड करने की मांग की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर ओम बिड़ला ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से इस बारे में नोटिस मांगा है. स्मृति ईरानी से लोकसभा में बदसलूकी की कोशिश करने वाले कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस और टीएन प्रतापन सदन से 5 दिन के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं.

केंद्रीय स्मृति ईरानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ‘कांग्रेस सांसद मुझे बेखौफ बोलने की सजा देना चाहते हैं. सदन में कुछ पुरुष सांसद मेरी तरफ बांहें चढ़ाकर बढ़ने लगे. एक युवा सांसद ने यह तक कह दिया कि स्मृति ईरानी बोलीं कैसे? मैं बहुत चौंक गई हूं. महिलाओं के मुद्दे पर बोलने के लिए विपक्ष मुझे कैसे सजा देता है, यह सोमवार को संसद में देखूंगी’.

ईरानी ने संसद में विपक्षी सांसदों पर हमला करते हुए कहा कि आप लोग यहां चिल्ला रहे हैं. इसका मतल है कि आप एक महिला को अपनी बेबाक राय रखने से रोक रहे हैं. आप उस समय तो चुप थे तो जब पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान रेप को राजनीतिक हथियार बनाकर उपयोग किया जा रहा था.

The shameful way in which Congress leaders have politically connected issues of women's respect and security to communalism is unprecedented.

