नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में एक सप्ताह के लॅाकडाउन की घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद, अपने घर लौटने के लिए गाजियाबाद के आनंद विहार बस टर्मिनल पर पहुंचे प्रवासी श्रमिकों के बीच दहशत पैदा कर दी.

प्रवासियों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बस स्टॉप पर घंटों इंतजार करना पड़ा. कई लोगों को बस स्टैंड से बाहर निकलते देखा गया और उनके सिर और कंधों भारी बैग से भार पड़ा. कई प्रवासी श्रमिकों ने बस चालकों द्वारा सामान्य किराया से लगभग 10 गुना अधिक शुल्क लेने का दावा किया.

प्रवासी मजदूरों में से एक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम एक ग्रामीण हैं, मुख्यमंत्री को लॅाकडाउन की घोषणा करने से पहले हमें कुछ समय देना चाहिए था. हमें घर पहुंचने में 200 रुपये लगते हैं, लेकिन वे 3,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक ले रहे हैं. 4,000 अब, हम घर कैसे जाएंगे? ” गाजियाबाद सीमा पर स्थिति अलग नहीं थी क्योंकि सैकड़ों प्रवासी मजदूर पैदल चलकर घर लौटने के लिए एकत्र हुए थे.

प्रवासियों में से एक ने कहा, “हमारे लिए कोई काम नहीं है और कोई भी मकान मालिक या सरकार लॉकडाउन के दौरान हमारी मदद नहीं करेगी. इसीलिए हम छोड़ रहे हैं. अगर आगे कोई और लॉकडाउन होता है, तो हम बच नहीं पाएंगे.”

