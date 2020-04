नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण को लेकर देशभर में जारी लॉकडाउन के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे छात्र, मजदूर, टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है. सरकार के नए आदेश के बाद अब अपने घर वापस लौट सकेंगे. बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को आदेश जारी किया है जिसमें कुछ शर्तों के साथ इन्हें वापस अपने राज्य लाया जा सकता है. आदेश में कहा गया है कि घर ले जाने से पहले लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा. स्क्रीनिंग में जो लोग एसिंप्टोमेटिक यानी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा. यही नहीं, जब लोग अपने-अपने घर पहुंचेंगे तो उन्हें होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इस्तेमाल किया जाएगा. बस में बैठाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. आदेश में ये भी कहा गया है कि जब कोई शख्स अपने लोकेशन तक पहुंच जाएगा तो वहां की लोकल हेल्थ अथॉरिटी उन्हें देखेंगे. जब तक इंस्टीट्यूशनल क्वॉरन्टीन की जरूरत न हो उन्हें होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.

