नई दिल्ली. चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी मॉरिस गैरेज एमजी मोटर इंडिया अपने एक ग्राहक से बेहद नाराज है. ग्राहक ने एक गधे के साथ एमजी मोटर के एसयूवी एमजी हेक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. जिसके बाद एमजी मोटर ने कंपनी को बदनाम होने के कारण कार्रवाई करने की चेतावनी दी. हालांकि अब कंपनी का रुख बदल गया है और वह ग्राहक को 100 प्रतिशत रिप्लेसमेंट भी दे रही है लेकिन ग्राहक नहीं मान रहा है.

दरअसल 3 दिसंबर को राजस्थान के एक व्यक्ति ने एमजी हेक्टर को खरीदा. उसने इस गाड़ी में कई परेशानियों का सामना किया. जिसके बाद ग्राहक ने कंपनी के डीलर से संपर्क किया, लेकिन उसकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ. इसके बाद नाराज ग्राहक ने निर्णय लिया कि एमजी हेक्टर को गधे से खींचा जाए. ग्राहक ने हेक्टर को गधे से खींचा और इसका वीडियो बनाया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद कंपनी ने पहले कहा कि वह ग्राहक के खिालफ शिकायत करेगी.

एमजी इंडिया का कहना है कि वह उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करती है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि इससे उसकी छवि खराब हुई है. फेसबुक पर एमजी हेक्टर क्लब इंडिया के एक सदस्य ने कंपनी को इस बारे में जानकारी दी. एमजी हेक्टर ने ग्राहक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ग्राहक ने अपना निजी स्वार्थ दिखाया. कंपनी ने ये भी कहा है कि उन्होंने ग्राहक को 100 प्रतिशत रिप्लेसमेंट का भी ऑफर दिया था लेकिन ग्राहक ने इसे लेने से इंकार कर दिया.

Sir, we have fixed the car and as he is still not satisfied have offered 100% return or replacement which he has refused as he wanted more. You pl advise what else should we do?

