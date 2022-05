नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से इस वक़्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां विनय मार्ग पर दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी हेडक्वॉर्टर के एक ऑफिस में भीषण आग लग गई है. मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई है. फिलहाल आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर समाने नहीं आई है.

A fire broke out at Delhi Police Security Headquarters at Vinay Marg this morning allegedly due to a short circuit. Three fire tenders brought the situation under control. No injuries or casualties reported.

— ANI (@ANI) May 7, 2022