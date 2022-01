मणिपुर. Manipur Election मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) को बीजेपी ने हेंगांग विधानसभा से पार्टी का उम्मीदवार बनाया हैं. पार्टी में इस बार सिर्फ 2 उम्मीदवारों के टिकट कटे हैं, जबकि अन्य सभी लोगों को बीजेपी ने फिर से मैदान में उतारा हैं.

पार्टी कि ओर से जारी की गई लिस्ट में 4 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, 3 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, 3 महिलाओं और युवाओं को टिकट दिया गया हैं. बता दें प्रदेश में 60 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें 27 फ़रवरी और 3 मार्च शामिल हैं. चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

The Central Election Committee of BJP has decided the following names for the ensuing General Elections to the Legislative Assembly of Manipur. pic.twitter.com/K4AXOGoHIW

— BJP (@BJP4India) January 30, 2022