मणिपुर, बीते दिनों देश ने अपना एक और सपूत खो दिया था. मणिपुर राज्य के चुराचंदपुर जिले के ग्राम सियालसी के समीप हुए उग्रवादी हमले (Manipur Attack) में रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के पुत्र कर्नल विप्लव त्रिपाठी शहीद हो गए थे. हादसे में कर्नल के साथ उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी व पांच वर्षीय पुत्र अबीर त्रिपाठी की भी मौत हो गई. इन दिनों कर्नल विप्लव त्रिपाठी के पुत्र अबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें अबीर को शहीद भगत सिंह के रूप में देखा जा सकता है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर कर्नल विप्लव त्रिपाठी के बेटे अबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अबीर अपने स्कूल फंक्शन में शहीद भगत सिंह का किरदार निभाते नज़र आ रहे हैं. इस वीडियो में अबीर स्टेज से भगत सिंह का सन्देश देते हुए कहते हैं, ‘जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठते हैं.’

Video Abeer Tripathi, Son of CO Viplav Tripathi who was killed yesterday by terrorists in Manipur, goes viral.

In the viral video, Master Abeer Tripathi can be seen impersonating the freedom fighter Shahid Bhagat Singh pic.twitter.com/ddiNRqkbns

