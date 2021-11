मणिपुर, मणिपुर में असम राइफल के कमांडिंग अफ़सर(CO) और उनके परिवार पर आज आत्मघाती हमला ( Manipur Attack ) किया गया है. यह हमला आज सुबह 10 बजे हुआ, 46 असम रायफल के कमॉडिंग अफ़सर अपने परिवार और QRT टीम के साथ जा रहे थे. खबरों की मुताबिक इस हमले में असम राइफल के कमांडिंग अफसर, उनकी पत्नी, एक बच्चा और क्यूआरटी में तैनात 4 जवान शहीद हो गये.

मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ‘इस तरह के कायराना कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. वह दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे. यह अमानवीय और आतंकी कृत्य है. राज्य बल और अर्द्धसैनिक बल उग्रवादियों को पकड़ने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं.’

जब हमला हुआ तब अधिकारी अपने परिवार के सदस्यों और क्विक एक्शन टीम के साथ यात्रा करे थे. वे अपने फॉरवर्ड कंपनी बेस से अपने बटालियन मुख्यालय लौट रहे थे. बता दें कि कर्नल त्रिपाठी ने पहले मिजोरम में सेवा दी थी और जुलाई 2021 में मणिपुर में उनका स्थानांतरण हो गया था.

Strongly condemn the attack on the Assam Rifles convoy in Manipur. I pay homage to those soldiers and family members who have been martyred today. Their sacrifice will never be forgotten. My thoughts are with the bereaved families in this hour of sadness.

मणिपुर में असम राइफल के कमांडिंग अफ़सर पर हुए आतंकी हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त निंदा की है. साथ ही, उन्होंने इस हमले में हुए शहीद हुए जवानों और उनके परिजनों को श्रद्धांजलि दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा,

“मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। दु:ख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं.’

The cowardly attack on an Assam Rifles convoy in Churachandpur, Manipur is extremely painful & condemnable. The nation has lost 5 brave soldiers including CO 46 AR and two family members.

My condolences to the bereaved families. The perpetrators will be brought to justice soon.

