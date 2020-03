कोलकाता. पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली हिंसा पर दुख व्यक्त करते हुए इसे सुनियोजित नरसंहार बताया. ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दंगों का गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश में है. साथ ही ममता बनर्जी ने गृहमंत्री अमित शाह की कोलकाता में रैली के दौरान कथित तौर पर लगे ”देश के गद्दारों” नारे पर तीखी प्रतिक्रिया दी.

वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह दिल्ली नहीं, कोलकाता है. यहां ऐसे नारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ममता बनर्जी ने कहा कि वे उन सभी लोगों की निंदा करती हैं जिन्होंने कोलकाता की सड़कों पर ऐसे नारे लगाए. ममता ने आगे कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा. बता दें कि इस मामले में पुलिस ने तीन लोग गिरफ्तार किए हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली नरसंहार के लिए भाजपा ने अभी तक माफी नहीं मांगी और यहां आकर कहते हैं कि वे बंगाल लेकर जाएंगे. ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए वहां लोगों को बोलने तक की भी आजादी नहीं है. अगर पीड़ित महिलाएं शिकायत करती हैं तो जान ने हाथ धोना पड़ता है.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee: In Delhi, BJP leaders who gave provocative slogans have not been arrested, but I got three of the BJP workers arrested (on charges of raising 'desh ke ghaddaron ko…’ slogans in Kolkata) last night. https://t.co/IMK0UEmGOA

— ANI (@ANI) March 2, 2020