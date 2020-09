Major Organisational Reshuffling In Congress: चिट्ठी विवाद के बाद अब कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की खबर सामने आई है. गुलाम नबी आजाद से पार्टी महासचिव का पद छीन लिया गया है. आजाद हरियाणा राज्य के प्रभारी थे. इस बड़े संगठनात्मक फेरबदल में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला को हुआ है. सुरजेवाला अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सलाह देने वाली छह सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा हैं. इसके साथ ही सुरजेवाला को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है. साथ ही कर्नाटक का कांग्रेस प्रभारी भी बनाया गया है.

कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री को केंद्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है. इसके अलावा केसी वेणुगोपाल को सगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस महासचिवों में मुकुस वासनिक को मध्य प्रेदश की, हरीश रावत को पंजाब की, ओमान चांडी को आंध्र प्रदेश की, तारीक अनवर को केरल और लक्षदीप की, जितेंद्र सिंह को असम की और अजय माकन को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके साथ ही जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रभारी बनाया है. ये संगठन में उनके कद में बड़ी उछाल मानी जा रही है. पार्टी में हुए ताजा संगठनात्मक फेरबदल के बाद पवन कुमार बंसल सचिव प्रभारी प्रशासन होंगे. इसके साथ ही राहुल गांधी के करीबी मनकीम टैगोर को तेलंगाना का प्रभारी सचिव नियुक्त किया है.

Congress appoints general secretaries and in-charges of All India Congress Committee

Gulam Nabi Azad, Ambika Soni, Moti Lal Vohra, Luzenio Falerio, Mallikarjun Khadge dropped from the list of general secretaries pic.twitter.com/DvD9gjcPYL

— ANI (@ANI) September 11, 2020