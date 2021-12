महाराष्ट्र. Maharashtra schools may close कोरोना के मामलों में कमी देखिते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बीते 1 दिसंबर से ज़्यादातर ज़िलों में स्कूल खोल दिए थे. लेकिन देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए वैरिएंट के मामलों ने सभी राज्यों को अलर्ट मोड में ला दिया है. स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों ने प्रशासन की चिंता बड़ा दी है, ऐसे में स्कूलों को भी जल्द बंद करना पड़ सकता है. हलाकि उन्होंने बताया अभी इसपर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन यदि ओमिक्रॉन के आंकड़े इसी प्रकार प्रदेश में बढ़ते रहे तो प्रशासन को यह फैसला जल्द लेना पड़ सकता है.

Maharashtra | If Omicron cases continue to rise, we may take a call to shut the schools again. We are monitoring the situation: School Education minister Prof. Varsha Eknath Gaikwad to ANI

(file photo) pic.twitter.com/9EDsOuAnw3

— ANI (@ANI) December 22, 2021