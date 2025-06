Maharashtra Monsoon: महाराष्ट्र के इन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Maharashtra Monsoon: रायगढ़ जिले में रात भर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद अधिकारियों को हरकत में आना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश और संभावित व्यवधान की चेतावनी दी गई है। इसके जवाब में, रायगढ़ जिला कलेक्टर ने सुरक्षा एहतियात के तौर पर दिन भर के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने की घोषणा की है। यह मूसलाधार बारिश महाराष्ट्र में दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने का संकेत है, जिसका असर अब अन्य जिलों पर भी पड़ने वाला है। पुणे और कोंकण बेल्ट के प्रमुख हिस्सों में पूरे दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है।

मुंबई में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पुणे के घाट क्षेत्रों के साथ-साथ पालघर, ठाणे, रत्नागिरी और रायगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां अगले कुछ दिनों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इस समय हो रही तेज बारिश की वजह पूर्व-मध्य अरब सागर और उत्तरी कोंकण तट पर मंडरा रहा एक कम दबाव वाला क्षेत्र है। यह सिस्टम समुद्र से नमी वाली हवाएं खींच रहा है, जिससे लगातार भारी बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं। आईएमडी के अनुसार, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, खास तौर पर तटीय इलाकों और पहाड़ी इलाकों में।

