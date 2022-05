मुंबई: महाराष्ट्र के नासिक में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में अब तक 150 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात की गई है. यह जानकारी नासिक आईजीपी बीजी शेखर पाटिल में दी है. उधर, मनसे के प्रमुख राज ठाकरे के आवास के बाहर जमा कई मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। ठाकरे ने एक दिन पहले लोगों से आग्रह किया था कि वे जहां लाउडस्पीकर पर आजान सुने वहां हनुमान चालीसा बजाएं। वही पुणे, ठाणे और नासिक शहरों सहित राज्य के अन्य हिस्सों में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसी तरह की कार्यवाही की गई।

पुणे और पड़ोसी पिम्परी-चिंचवाड़ में मनसे के 200 कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि ठाणे में पार्टी के 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। शिवाजी पार्क इलाके में ठाकरे के आवास के बाहर पुलिस के कई मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद पार्टी पदाधिकारी संदीप देशपांडे और संतोष धुरी एक वाहन में बैठकर वहां से तुरंत चले गए। मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते समय एक महिला पुलिस कॉन्स्टेबल गिर गई।

Maharashtra | 150 MNS workers have been arrested so far for creating communal tensions in Nashik. Preventive actions are being taken against those involved in such activities. Police have been deployed in all sensitive spots to ensure law & order: BG Shekhar Patil, IGP Nashik pic.twitter.com/IfCRLgH2ML

— ANI (@ANI) May 4, 2022