महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है जिसमें पुलिस ने 26 नक्सलियों ( 26 Naxalites killed in Encounter ) को मार गिराया है, इसमें 3 जवान भी घायल हुए हैं. गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल ने यह जानकारी दी है.

26 Naxals have been eliminated in an encounter with the C-60 unit of Maharashtra Police in the jungles of Gyarapatti in Gadchiroli district today. Three jawans have suffered injuries in the encounter: Gadchiroli SP Ankit Goel

— ANI (@ANI) November 13, 2021