भोपाल: मध्य प्रदेश वासियों पर इन दिनों दोहरी मार पड़ रही है. एक तरफ राज्य में कोरोना तेजी से फैल रहा है वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों के अभाव में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. इस बीच जबलपुर में कथित तौर पर पुलिस की पिटाई से 50 साल के मजदूर की मौत के मामले ने सूबे की शिवराज सरकार पर एक बार फिर सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हैशटैग के साथ शिवराज में जंगल राज कैंपेन चल रहा है.

गौरतलब है कि लॉकडाउन के बीच चार दिन पहले जबलपुर में खेत से लौट रहे 50 वर्षीय किसान बंसी कुशवारा की पुलिस ने पिटाई कर दी थी जिसके बाद सोमवार को बंसी कुशवाहा की मौत हो गई. मरने से पहले बंशी कुशवाहा ने बयान भी दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो 16 अप्रैल को खेतों में पानी डालकर लौट रहे थे, इसी दौरान गोरा बाजार पुलिस स्टेशन के 6 पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और इलाके में चल रहे जुए के धंधों के बारे में पूछने लगे. जब उन्होंने इस बाबत किसी तरह की जानकारी ना होने की बात कही तो पुलिसकर्मियों ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी. मामले ने तूल पड़ता तो गोरा बाजार पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई, एक हेड कॉन्सटेबल और चार सिपाही समेत 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया. मामला फिर भी शांत नहीं हुआ तो सरकार ने देर शाम तक जबलपुर एसपी अमित सिंह का भी ट्रांस्फर कर दिया.

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराकर दोबारा सत्ता में लौटे शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं किया है. ना ही अभी तक राज्य में कोई गृह मंत्री है और ना ही कोई स्वास्थ्य मंत्री. फिलहाल सारे फैसले शिवराज सिंह चौहान ही ले रहे हैं लिहाजा राज्य में स्वास्थ्य से लेकर पुलिस व्यवस्था तक चरमराई हुई है. यही वजह है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. लोग लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ नाराजगी सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान आम लोगों और गरीबों के मुख्यमंत्री नहीं हैं क्योंकि अगर ऐसा होता तो गरीब यूं बेमौत नहीं मरता. कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों का शिवराज सरकार से भरोसा उठ चुका है, राज्य के किसान अब बीजेपी राज में सुरक्षित नहीं हैं.

Shivraj government is failing badly. Farmers of MP are suffering and losing their trust in government of BJP.

Shivraj Me Jungle Raj

— KHUSHAL SHARMA (@KhushalAAP) April 21, 2020