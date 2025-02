फ्रांस में मैक्रो ने किया PM मोदी का ग्रैंड वेलकम, प्रधानमंत्री आज AI शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 10 फरवरी को फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कारोबारी नेताओं को संबोधित करेंगे। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत भारत और फ्रांस के बीच मजबूत संबंधों को भी उजागर करती है, जिसमें प्रमुख मुद्दों के एजेंडे में रहने की उम्मीद है। डिनर में पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की।

पीएम ने मैक्रों के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर की हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, ‘पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुशी हुई।’ जब पीएम मोदी पेरिस एयरपोर्ट पर उतरे तो हल्की बारिश हो रही थी। इसके बावजूद भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने मोदी-मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया और जब वे पेरिस की सड़कों पर पीएम की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते दिखे तो पीएम ने भी उन्हें निराश नहीं किया। पीएम लोगों के बीच गए और इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोगों का आभार जताया।

भारतीय समुदाय के प्रति आभार जताते हुए पीएम ने पोस्ट में लिखा, पेरिस में एक यादगार स्वागत! ठंड का मौसम भी भारतीय समुदाय को आज शाम अपना स्नेह दिखाने से नहीं रोक सका। मैं अपने प्रवासी समुदाय का आभारी हूं और उनकी उपलब्धियों के लिए हमें उन पर गर्व है!

