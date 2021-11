जयपुर. Rajasthan देश में किसान आंदोलन पिछले 1 साल से जारी है. किसान आंदोलनकारी पिछले एक साल से दिल्ली के 3नो बॉर्डर पर बैठे हुए है. किसान आंदोलन के चलते सेकड़ो किसानो की मौत हो गई है. इसी कर्म में मेघालय के राज्यपाल सतपाल मालिक ने बीजेपी सरकार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में तेजा फाउंडेशन के कार्यक्रम में भाषण देते हुए घेरा है. उन्होंने कहा कि आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। किसान आंदोलन में अब तक 600 लोग शहीद हो चुके हैं। एक जानवर मरता है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश आता है। हमारे 600 किसान शहीद हो गए, उन पर कोई नेता नहीं बोला।

सतपाल मालिक ने कहा की महाराष्ट्र में 6 से 7 लोग आग से मरे. उनके लिए दिल्ली से शोक सन्देश भेजा गया था, लेकिन किसानो के मरने पर केंद्र सरकार ने कभी भी दुःख व्यक्त नहीं किया है। किसानों की मौत पर हमारे वर्ग तक के लोग संसद में शोक प्रस्ताव के लिए नहीं बोले। इससे मैं आहत था। उन्होंने बताया की किसानो के मुद्दे पर बोलने में उन्हें सोचना पड़ता है, क्योकि केंद्र से फ़ोन आ जाते है.सतपाल मालिक ने बताया की वो किसानो की इस हालत को देखकर बहुत दुखी है, और सरकार के खिलाफ है.

#WATCH | 600 people have died in this farm movement… Even when an animal dies, Delhi 'netas' express condolences, but they could not pass the proposal of 600 farmers in Lok Sabha..: Meghalaya Governor Satya Pal Malik, in Jaipur pic.twitter.com/Mz8RiaCScC

