Kedarnath Helicopter Crash:उत्तराखंड में रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जयपुर निवासी पायलट और लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) राजवीर सिंह चौहान का मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में राजवीर की पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान के साथ राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी शामिल हुए। इस दौरान राठौर ने कहा कि उनका निधन बहुत कम उम्र में हो गया। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राजवीर सिंह की पत्नी दीपिका खुद भी सेना में अधिकारी हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। पति के अंतिम संस्कार में वह अपनी वर्दी में नजर आईं। उन्होंने अपने पति की फोटो हाथों में पकड़ी हुई थी और इस दौरान उनकी आंखें नम थीं। राजवीर कुछ महीने पहले ही जुड़वां बच्चों के पिता बने थे।

जयपुर के शास्त्री नगर में पायलट राजवीर सिंह चौहान के अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, “मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं, वे इतनी कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए। मैं उनके साथियों से बात कर रहा था और उनकी तारीफें सुन रहा था। मैं ऐसे वीर सैनिक को सलाम करता हूं। इतना कुछ होने के बावजूद मां की ताकत देखिए, उन्होंने ‘वंदे मातरम’, ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाया, ऐसी माताओं की वजह से ही हमारा भारत मजबूत है। वे एक मजबूत और अद्भुत अधिकारी थे। वे अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गए हैं। भगवान शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे।”

VIDEO | Kedarnath Helicopter Crash: Wife of Pilot Rajveer Singh Chauhan, an Army officer herself, leads the procession in uniform for the funeral while carrying his portrait, giving a teary-eyed goodbye. #HelicopterCrash pic.twitter.com/V0NXokfW8D

रविवार को केदारनाथ के पास एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट राजवीर चौहान समेत 7 लोगों की मौत हो गई। राजवीर ने भारतीय सेना में 15 साल से अधिक समय तक सेवा की और उन्हें विभिन्न स्थानों पर मिशन उड़ाने का काफी अनुभव था।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Lt Colonel Deepika Chauhan bids a tearful goodbye to her husband, Lt Colonel Rajveer Singh Chauhan (Retd), who was the pilot of the helicopter that crashed in Kedarnath, Uttarakhand, on June 15.

The retired Lt Colonel & 6 others died in the crash. pic.twitter.com/HW0yBfwF4N

