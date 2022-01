नई दिल्ली . Election 2022 केंद्रीय कानून मंत्री ने नेशनल वोटर डे पर न्यायपालिका, विधायिका और चुनाव आयोग के बीच तालमेल पर बात करते हुए एक बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनाव आयोग के बारे में सोच समझकर बोलना चाहिए। न्यायपालिका, विधायिका और चुनाव आयोग के बीच अच्छा तालमेल होना जरुरी हैं लेकिन किसी को भी दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसी की भी आलोचना करना ठीक है और की जा सकती है लेकिन भाषा का मर्यादा रहना चाहिए।

किरण रिजिजू ने कहा कि देश में सभी लोगों के पास वोटर कार्ड है और यह सबसे महत्वपूर्ण है, जो नागरिक अधिकार और लोकतंत्र के महत्व को दर्शाता है. केंद्रीय चुनाव आयोग पिछले कई सालों से बेहतरीन काम कर रहा है और मेरा खुद का पिछले 7 चुनाव लड़ने का अनुभव अच्छा रहा हैं. उन्होंने कहा कि ‘संसद से लॉ रिफॉर्म वाला बिल पास तो हो गया लकिन मुझे उस समय हंगामे के चलते सराहना करने का मौका नहीं मिला। किरण रिजिजू ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी चुनाव सुधार किए जाएंगे.’

Those elements who are trying to discredit the Election Commission of India are actually trying to discredit the democracy of India: Kiren Rijiju, Union Minister of Law and Justice on National Voter's Day pic.twitter.com/RuG5xhQpWg

— ANI (@ANI) January 25, 2022