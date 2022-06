नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में फिर से पत्थरबाजी का मामला सामने आया, पत्थरबाजों ने एक या दो नहीं बल्कि 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े और लगभग 500 मीटर के रेजिडेंस एरिया में पत्थरबाजी की । इस दौरान दबंगो ने पिस्टल औऱ तलवारें भी लहराई ।बताया जा रहा है कि लगभग दर्जनों बदमाशों ने सिर्फ इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया। उपदर्वियों ने घरों के बाहर खड़ी तीन गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया है इनमें स्विफ्ट डिजायर , ब्रीजा और टाटा की कार सम्मिलित है ।

An incident of quarrel & stone-pelting was reported in PS Mahendra Park. One Zahir & friends came in search of 2 boys for their argument which took place 2 days back. They were allegedly drunk &threw stones in which glasses of 3 vehicles were damaged: DCP North West Usha Rangnani pic.twitter.com/p50hQarDSo

— ANI (@ANI) June 8, 2022