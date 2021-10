नई दिल्ली. Lalu Yadav returned to Patna after 3 years-राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद लगभग साढ़े तीन साल बाद रविवार शाम पटना लौटे। उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी लालू के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट गए थे. हालांकि, समारोहों को कथित तौर पर छोटा कर दिया गया था।

तेज प्रताप ने दावा किया कि बिहार राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उनके साथ हाथापाई की और उन्हें अपने पिता के साथ समय बिताने से रोका। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उन्हें हवाई अड्डे पर अपने पिता से मिलने नहीं दिया गया। वह कुछ समय के लिए अपने पिता को अपने घर ले जाना चाहता था लेकिन नहीं ले सका। उन्होंने एमएलसी सुनील कुमार सिंह और संजय यादव (तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार) को अपने पिता से मिलने की अनुमति नहीं देने का भी आरोप लगाया।

तेज प्रताप ने सिंह को एक “आरएसएस एजेंट” कहा और कहा कि वह बाद वाले को पार्टी से बाहर करना सुनिश्चित करेंगे। तेज प्रताप ने कहा, “तब तक, मेरा राजद से कोई लेना-देना नहीं होगा।” “आज खुशी का इतना बड़ा अवसर था। सभी को एक होना था। लेकिन ऐसे मौके पर भी हमारा अपमान किया गया।” तेज प्रताप ने यह भी कहा कि वह जल्द ही एक ‘बड़ा कदम’ उठाएंगे।

लालू प्रसाद करीब छह महीने से बीमार थे और अप्रैल में जेल से छूटने के बाद दिल्ली में थे। चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें दिसंबर 2017 में जेल में डाल दिया गया था। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। तेज प्रताप ने अपने सरकारी आवास को फूलों और गुब्बारों से सजाया और गेट पर “वेलकम फादर” लिखा।

हवाई अड्डे पर पिता लालू प्रसाद के स्वागत के लिए घर से निकलने से पहले तेजप्रताप ने आजतक से कहा- ‘बिहार का शेर लौट आया है. तेजप्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सांसद सुशील मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भी लालू के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए।

#WATCH | Patna: RJD leader Tej Pratap Yadav met his father Lalu Prasad Yadav at the latter's residence.

Tej Pratap was protesting outside Lalu Prasad's residence alleging that he was stopped by "RSS agents" from meeting his father. pic.twitter.com/eXGbyJvNTO

— ANI (@ANI) October 24, 2021