चेन्नई. तमिलनाडु और चेन्नई में इन दिनों भारी बारिश ( Chennai Rains ) के चलते जन-जीवन अस्त-व्यस्त है, कई जगहों पर सड़कें सैलाब बनी हुई हैं तो कहीं पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे पड़े हैं. हालांकि, राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, इसी बीच तमिलनाडु की एक महिला इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में वो अपने साथियों के साथ पेड़ को हटाने में जुटी हैं, तभी उन्हें एक शख्स वहां पेड़ के नीचे दबा दिखाई देता है जिसे वो कंधों पर उठाकर ऑटो तक ले जाती हैं.

दक्षिण भारत में इस समय बादल कहर बन कर बरस रहे हैं, जिसके चलते आमजन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में, राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है. इसी बीच तमिलनाडु की एक महिला इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है.

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में इंस्पेक्टर राजेश्वरी अपने कुछ साथियों के साथ पेड़ हटा रही होती हैं, तभी उनकी नज़र एक बेहोश पड़े व्यक्ति पर पड़ती है. उनके साथी उस व्यक्ति को कार की डिक्की में भेजने की सलाह राजेश्वरी को देते हैं, लेकिन राजेश्वरी कहती हैं कि इससे उस शख्स की जान को खतरा हो सकता है उसे ऑटो में ले जाना पड़ेगा. इसके बाद राजेश्वरी नंगे पैर दौड़ते हुए उस शख्स को अपने कंधे पर उठाकर ऑटो तक पहुंचाती है जिससे उसकी जान बच जाती है.

No one has shoulders as strong as you Inspector Rajeshwari 💪Bravo. Helping out an unconscious man in terrible rains and rushing him to a nearby hospital in an auto is indeed laudable. Video by @Shilpa1308 #TamilNaduRains #Police #ChennaiRains2021 pic.twitter.com/VZqc2mLQ4U

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) November 11, 2021