नई दिल्ली. Mamata Banerjee on New Airport कोलकाता में दूसरा एयरपोर्ट बनने का सपना लटकता हुआ नजर आ रहा है. आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामलें पर केंद्र सरकार को साफ़-साफ़ शब्दो में बोल दिया कि वे 1000 एकड़ जमीं के लिए लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला सकती है. दरअसल सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने जमीन अधिग्रहण में बाधा देने और असहयोग का आरोप लगाया था, जिसपर आज सीएम ममता ने खुलकर केंद्र को जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) से इस मामलें में राजनीति नहीं करने को कहा.

They need 1000 acres of land for another airport in Kolkata. Can I bulldoze existing houses? We can't just evict people. The minister (aviation) shouldn't do politics.I'm not like them who killed farmers:WB CM Banerjee on Centre saying that WB govt not giving land for 2nd airport pic.twitter.com/dfQLZKT11y

— ANI (@ANI) February 7, 2022