Kendriya Vidyalaya Online Classes on TV: कोरोना संकट के बीच केंद्रीय विद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है. दरअसल केंद्रीय विद्यालय संगठन नें केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के लाइव क्लासेस शुरू कर रहा है. ये क्लासेस टीव पर लाइव प्रोग्राम के लिए जरिए ली जाएंगी. मालूम हो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) के साथ मिलकर 17 मई तक पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है. छात्र केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि छात्र केंद्रीय विद्लाय संगठन की तरफ से टीवी पर शुरू की जा रही ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा सकेंगे. ये लाइव क्लासेस/प्रोग्राम स्वयं प्रभा चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे. इसमें सेकेंडरी औऱ सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के सब्जेक्ट्स और पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराई जाएगी. यहां ऊपर दिए गए लाइव टीवी प्रोग्राम शेड्यूल में बताया गया है कि किस टॉपिक पर/सब्जेक्ट की पढ़ाई कब कराई जाएगी.

बता दें कि 7 मई से लेकर 17 मई तक ऑनलाइन क्लासेस का पूरा शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है. केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से किए गए ट्वीट में छात्र विस्तृत शेड्यूल देखकर अपना टाइम टेबल बना सकते हैं. मालूम हो कि कोरोना संक्रमण के चलते बड़ी संख्या में छात्र ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं. हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दावा कि था कि उनकी पहुंच साथ लाख से ज्यादा छात्रों तक हो गई है. लेकिन केंद्रीय विद्यालय में 10 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं. रिमोट एरिया में उन तक पहुंच नहीं हो पा रही है.

Schedule for LIVE Programme: 7th May to 17th May 2020

Subject-wise/Topic-wise Schedule of Live interaction on SWAYAM Prabha Channels for Secondary and Sr. Secondary Classes

