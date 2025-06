Kedarnath Helicopter Crash Video: गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन का हेलिकॉप्टर गौरीकुण्ड-सोनप्रयाग के जंगलो में क्रेश हो गया है।इस हादसे में पायलट समेत सभी सात लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। इस हादसे की वजह भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि, मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में यह हादसा घटित हुआ है। यह हेलिकॉप्टर केदारनाथ धाम से फाटा आ रहा था, तब ही ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक इस हेलिकॉप्टर में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे।

अब इस हेलिकॉप्टर दुर्घटना से जुड़ा विजुअल सामने आ रहा है। जिसमें पहाड़ों पर हेलिकॉप्टर के टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटे से पेड़ पर हेलिकॉप्टर गिरी हुई नजर आ रही है, जिससे आग की लपटे उठ रही है और दुर्घटना स्थल पर चारों तरफ हेलिकॉप्टर के टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है।सभी मृतकों के नाम भी सामने आए हैं।

The incident happened at around 5:20 AM today.

The helicopter is operated by Aryan Aviation.

There were a total of six passengers on board, including the pilot (five adults and one child). Teams from SDRF have reached on the accident site.#Kedarnath #helicoptercrash https://t.co/PsSmjYuJU8 pic.twitter.com/FKJifiwP0t

