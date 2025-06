Kedarnath Helicopter Crash: खराब मौसम की वजह से करानी पड़ी हार्ड लैंडिंग, एक ही झटके में 7 लोगों की चली गई जान, हादसे की एक-एक डिटेल जान रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Kedarnath Helicopter Crash: अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद उत्तराखंड से एक और दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल, गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड-सोनप्रयाग के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस दुर्घटना में पायलट समेत सभी सात लोगों की मौत की खबर है। बचाव दल मौके के लिए रवाना हो गया है। जानकारी सामने आ रही है कि, यह दुर्घटना खराब मौसम के कारण हुई बताई जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड इलाके में यह दुर्घटना घटित हुई है। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से फाटा आ रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। जानकारी के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे।

उत्तराखंड के एडीजी कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन ने बताया कि गौरीकुंड में लापता हुआ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। अधिक जानकारी का इंतजार है।जानकारी के मुताबिक सुबह 5:17 बजे आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर 6 श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ हेलीपैड से गुप्तकाशी हेलीपैड के लिए उड़ा था। रास्ते में खराब मौसम के चलते दूसरी जगह हार्ड लैंडिंग के कारण हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami tweets, “Very sad news has been received about a helicopter crash in Rudraprayag district. SDRF, local administration and other rescue teams are engaged in relief and rescue operations. I pray to Baba Kedar for the safety of all the travellers.” pic.twitter.com/mt5GXQBS97

