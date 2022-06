नई दिल्ली, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अब कर्नाटक में मॉनसून की दस्तक की सूचना दे दी है. जहां अगले 48 घंटों के भीतर ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बारिश की हलकी बौझारे भी पड़ सकती हैं.

कर्नाटक में मॉनसून का असर भी देखने को मिल रहा है. जहां दक्षिण-पश्चिम मॉनसून कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है. इस दौरान राज्य के कई तटीय इलाकों में और अंदरूनी इलाकों में भी वर्षा देखी गई है. बात करें मैसूरु जिले के पेरियापत्‍तन और चामराजनगर की तो यहां सात सेंटीमीटर वर्षा दर्ज़ की गई है.

उडुपी जिले के पनाम्बुर और कोटा तथा हासन जिले के बल्लूपेट में भी वर्षा ने छह सेंटीमीटर तक मौजूदगी दर्ज़ की. मौसम विभाग की हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगले 24 घंटों में तटीय कर्नाटक में कई स्थानों और राज्‍य के कई अंदरूनी हिस्‍सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है साथ ही बेंगलुरु में अगले 48 घंटों में गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं. बता दें, मंगलवार को कर्नाटक के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया था.

Advancement of Southwest Monsoon:

 Conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some parts of central Arabian Sea, reaming parts of Kerala, some more parts of Tamil Nadu, some parts of Karnataka, and some more parts of south and Central Bay of Bengal

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 30, 2022