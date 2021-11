मुंबई. कंगना रनौत को पद्म श्री मिलने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अभिनेत्री विवादों में घिरी रहती हैं. विवादों और कंगना ( Kangana Ranaut ) का ऐसा गहरा नाता है कि कंगना अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने दिए गए बयानों के चलते सुर्ख़ियों में बनी रहती हैं. हाल ही में, अभिनेत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अभिनेत्री कह रही हैं कि देश को असल आज़ादी 2014 में मिली थी. अब अभिनेत्री के इस बयान के चलते सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए हैं और वो कंगना के पद्म श्री वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

Mumbai | We strongly condemn actress Kangana Ranaut's statement (India got freedom in 2014). She insulted freedom fighters. Centre must take back the Padma Shri from Kangana & arrest her: Maharashtra Minister Nawab Malik pic.twitter.com/xTy2VPFohk

— ANI (@ANI) November 12, 2021