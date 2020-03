नई दिल्ली. सोनिया गांधी की कांग्रेस से 18 साल तक जुड़े रहे राहुल गांधी के करीबी दोस्त कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक पीएम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. सिंधिया के इस कदम की किसी को भी भनक नहीं थी. एक भाजपा नेता जफर इस्लाम ने कथित तौर पर सिंधिया की पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कराई जिसके बाद सिंधिया ने बीजेपी का हाथ थाम लिया. अब सिंधिया का भाजपा में पहुंच जाना राजनीतिक चमत्कार से तो कम नहीं है, इसी वजह सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों की तीखी बहस देखने को मिल रही है.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर यूजर्स लगातार #VibhishanScindia के साथ पोस्ट शेयर और रिट्वीट कर रहे हैं. इस हैशटैग पर लोगों की सबसे अधिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं जिस चलते ये हैशटैग अब ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में दिखाई दे रहा है. यूजर्स रिट्वीट्स और कमेंट्स के साथ कई मीम्स भी शेयर कर रहे हैं.

ट्विटर पर एक यूजर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने पर कहा ” शिवराज जी इशारों में सिंधिया जी को समझा रहे हैं कि “विभीषण” बनकर दुश्मन खेमे की सारी “सूचना” देकर कट लें। आगे कोई रोल नहीं। न उपयोगिता। वाह शिवराज जी , महाराज के सामने खोल दिया राज!!.”

शिवराज जी इशारों में सिंधिया जी को समझा रहे हैं कि "विभीषण" बनकर दुश्मन खेमे की सारी "सूचना" देकर कट लें। आगे कोई रोल नहीं। न उपयोगिता। वाह शिवराज जी , महाराज के सामने खोल दिया राज!! https://t.co/uvzmzMbRfC — Rohini Singh (@rohini_sgh) March 12, 2020

Being called Vibhishan isn’t much of a compliment for Scindia. https://t.co/uvzmzMbRfC — Rohini Singh (@rohini_sgh) March 12, 2020

Hello Vibhishan Scindia you don't deserve my respect you betray own father idealogy. I hate it. Boss pic.twitter.com/87Lu4MYvnv — Sakoor Ansari (@AnsariSakoor) March 13, 2020

Vibhishan and Scindia – (In)Famous for Treachery and Betrayal ! https://t.co/MdGlb3vsf9 — Ashok Swain (@ashoswai) March 12, 2020

He do not deserve much respect so he quit….This happened before

Vibhishan Scindiapic.twitter.com/jfc43LkqvS — manju rajput (@sacchimanju) March 13, 2020

#VibhishanScindia

Vibhishan was the only good guy among Ravans coterie.

If Scindia = Vibhishan,

Then Rahul = Ravan.

Libtards are a joke if not so dangerous to society. — Harbans Singh Jai Shri Ram (@brfharbans) March 13, 2020

