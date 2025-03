जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन… कैश कांड में नया मोड़

Justice Varma: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का फैसला लिया है. यह निर्णय शुक्रवार, 28 मार्च 2025 को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश और राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह कदम उठाया गया है. जस्टिस वर्मा को जल्द से जल्द इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं. यह तबादला उस विवाद के बाद हुआ है जो उनके दिल्ली स्थित आवास से नकदी से भरी बोरियां मिलने के बाद शुरू हुआ था.

जस्टिस वर्मा के तबादले का इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तीखा विरोध किया था. वकीलों ने इस फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से मुलाकात कर इस पर पुनर्विचार की मांग की. हालांकि उनकी यह अपील असफल रही और केंद्र सरकार ने तबादले को मंजूरी दे दी. बार काउंसिल का मानना था कि यह कदम स्थानीय न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है.

Centre notifies the transfer of Justice Yashwant Varma, currently serving as a Judge of the Delhi High Court, to the Allahabad High Court.

Justice Varma has been directed to assume his position and take charge at the Allahabad High Court. pic.twitter.com/dNgdMtdgeL

— ANI (@ANI) March 28, 2025